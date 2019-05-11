Правительство должно применить рыночные механизмы для ограничения скачков цен на овощи - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сезонные скачки цен на овощи в Украине, которые достигают 200-250%, требующие вмешательства правительства и применения рыночных механизмов ограничения цен. Об этом сообщил исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.
"Индекс инфляции за прошлый год составил 9,8%, однако за это время цена на лук выросла на 198%, на свеклу - на 140%. По большому счету, правительству необходимо достаточно жестко контролировать рыночную ситуацию и через рыночные механизмы пытаться сдерживать эти скачки цен. Речь не идет о государственном регулировании, но рыночных механизмов вполне достаточно, чтобы избавиться безумных скачков цен", - отметил экономист.
По его словам, ценовые скачки, которые наблюдаются сейчас, является традиционным для Украины процессом, когда весной начинается резкое повышение цен на овощи, которое продолжается до конца мая и достигает 200-250%, а затем на 100-150% падают. В то же время, в соседних странах сезонные скачки цен на аналогичную продукцию не превышают 1-1,5%.
При этом он добавил, что скачки цен на овощи связанны с проблемами в сохранении продукции, а также в контроле над балансами продукции, а также об отсутствии четкой позиции Министерства аграрной продукции по поводу контроля над ценами на продукцию на рынке Украины.
Напомним, в течение апреля овощи в Украине подорожали более чем 12%, в том числе белокочанная капуста подорожала почти на 44%.