Уряд має застосовувати ринкові механізми для обмеження стрибків цін на овочі – експерт

"Індекс інфляції за минулий рік склав 9,8%, однак за цей час ціна на цибулю зросла на 198%, на буряк – на 140%. За великим рахунком, урядові необхідно доволі жорстко контролювати ринкову ситуацію і через ринкові механізми намагатися стримувати ці стрибки цін. Мова не йде про державне регулювання, але ринкових механізмів цілком достатньо, щоб позбутися шалених стрибків цін", - зазначив економіст.

За його словами, цінові стрибки, які спостерігаються зараз, є традиційним для України процесом, коли навесні починається різке підвищення цін на городину, яке триває до кінця травня й сягає 200-250%, а потім на 100-150% падають. У той же час, у сусідніх країнах сезонні стрибки цін на аналогічну продукцію не перевищують 1-1,5%.

При цьому він додав, що стрибки цін на овочі пов’язані із проблемами у збереженні продукції, а також у контролі над балансами продукції, а також про відсутність чіткої позиції Міністерства аграрної продукції з приводу контролю над цінами на продукцію на ринку України.

Нагадаємо, протягом квітня овочі в Україні подорожчали на понад 12%, зокрема білокачанна капуста подорожчала майже на 44%.