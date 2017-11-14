Правительство призвали восстановить контроль за поставщиками продуктов школьного питания

Так, нардеп поддержал решение Кабмина об отмене моратория на проверки по соблюдению пожарной безопасности в учебных заведениях.

"Своим решением об отмене моратория на проверки по соблюдению пожарной безопасности в учебных заведениях, Кабмин сделал первый шаг на встречу детям. ... шаг к возвращению необходимого контроля туда, где он обязательно должен быть, чтобы минимизировать риски и угрозы жизни и здоровью "ю людей.

Очень жаль, что прежде чем понять необходимость этого решения, чиновники дождались роста статистики пожаров и даже гибели детей (в санатории "Виктория") ... ", - написал он.

С.Тригубенко убежден, что теперь Правительство отменить мораторий на проверки поставщиков продуктов школьного и дошкольного питания.

"Сегодня, массовые отравления в школах и садиках в разных регионах странах фиксируются почти каждый день. Официальная статистика свидетельствует, что более 60% пострадавших от пищевых отравлений в этом году - дети. Именно поэтому в эту сферу просто необходимо вернуть надлежащий контроль и работающий защиту интересов. И для этого достаточно лишь одной бумажки с КМУ ", - написал он.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, введен в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. В виду того, что мораторий распространяется на опасные виды хоздеятельности, в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ. Госпродпотребслужба, в частности, заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью.