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Уряд закликали відновити контроль за постачальниками продуктів шкільного харчування

Уряд закликали відновити контроль за постачальниками продуктів шкільного харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Мораторій на перевірки постачальників продуктів шкільного та дошкільного харчування має бути скасований. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.

Так, нардеп підтримав рішення Кабміну щодо скасування мораторію на перевірки з дотримання пожежної безпеки у навчальних закладах.

"Своїм рішенням про скасування мораторію на перевірки з дотримання пожежної безпеки у навчальних закладах, Кабмін зробив перший крок на зустріч дітям. ... крок до повернення необхідного контролю туди, де він обов'язково має бути, аби мінімізувати ризики та загрози життю і здоров'ю людей.

Дуже прикро, що перш ніж збагнути необхідність цього рішення, чиновники дочекалися росту статистики пожеж та навіть загибелі дітей (у санаторії “Вікторія”)...", - написав він.

С.Тригубенко переконаний, що тепер Уряд має скасувати мораторій на перевірки постачальників продуктів шкільного та дошкільного харчування.

"Сьогодні, масові отруєння у школах і садочках в різних регіонах країнах фіксуються мало не щодня. Офіційна статистика свідчить, що понад 60% постраждалих від харчових отруєнь цього року - діти. Саме тому у цю сферу конче необхідно повернути належний контроль та працюючий захист інтересів. І для цього достатньо лише одного папірця з КМУ", - написав він.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. З причини того, що мораторій поширюється на небезпечні види держдіяльності, в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Держпродспоживслужба, зокрема, заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою.

Українські Національні Новини

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