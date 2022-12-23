Правительство хочет привлечь кредит в размере более 30 млн евро для ремонта мостов в Киевской области

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«Принято решение о осуществлении государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Citibank N.A. (Лондонский филиал). Утверждены основные условия осуществления соответствующих заимствований путем привлечения кредита от Citibank N.A. в лице Министра финансов. Внешние государственные заимствования будут осуществлены на общую сумму, не превышающую 30 795 000 млн евро. Сумма кредита будет использована для оплаты цены договоров на выполнение работ по капитальному ремонту приоритетных инфраструктурных объектов (мостов) в Киевской области», – сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Добавим

В Киевской области в результате военных действий было разрушено 20 мостов. Чтобы сообщение между городами не было прервано, с начала апреля дорожники приступили к возведению вблизи разрушенных мостов, временных переправ. Это позволило оперативно восстановить сообщение Киева и наиболее пострадавших городов Киевщины: Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки и Макарова, восстановить сообщение по «варшавской» трассе и по маршруту Киев – Харьков.