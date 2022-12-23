Уряд хоче залучити кредит у розмірі понад 30 млн євро для ремонту мостів на Київщині

Цитата

«Прийнято рішення здійснити державні зовнішні запозичення у 2022 році шляхом залучення кредиту від Citibank N.A. (лондонська філія). Затверджено Основні умови здійснення відповідних запозичень шляхом залучення кредиту від Citibank N.A. в особі Міністра фінансів. Зовнішні державні запозичення будуть здійснені на загальну суму, що не перевищує 30 795 000 млн євро. Сума кредиту буде використана для оплати ціни договорів на виконання робіт з капітального ремонту пріоритетних інфраструктурних обʼєктів (мостів) у Київській області», - повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Додамо

На Київщині в наслідок військових дій було зруйновано 20 мостів. Щоб сполучення між містами не було перервано, з початку квітня шляховики розпочали зведення поблизу зруйнованих мостів, тимчасових переправ. Це дозволило оперативно відновити сполучення Києва та найбільш постраждалих міст Київщини: Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки та Макарова, відновити сполучення «варшавською» трасою та за маршрутом Київ – Харків.