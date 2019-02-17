Правительство Испании эксгумирует тело Франко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Правительство Испании приняло решение об эксгумации тела диктатора Франсиско Франко из мемориального комплекса в Долине павших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на испанское издание El Pais.
Семье Франко дали 15 дней на выбор нового места захоронения. В противном случае его будет выбирать правительство.
Скорее всего, семья Франко, выступят против его перезахоронения, а также попытаются обжаловать решение в Верховном суде страны.
Левоцентристское правительство Испании считает, что могила Франко в центре мемориала жертвам гражданской войны, где похоронены погибшие с обеих сторон, разделяет общество. Кроме того, закон 2007 года запретил публичное прославление диктатора.
Ранее правительство Испании отказало родственникам Франко в просьбе перенести останки в крипту мадридского собора Альмудена, обосновав отказ соображениями "общественной безопасности".
Справка УНН: Франсиско Франко руководил Испанией с 1939 по 1975 год. Каудильо (исп. Caudillo de España por la gracia de Dios - председатель Испании милостью Божьей), который пришел к власти после победы антиреспубликанских сил в гражданской войне 1936-1939 гг., Умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали строить в 1940 году по приказу самого диктатора монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.
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Власти королевства заявили о намерении перенести останки Франко в июне текущего года. Предыдущее правительство Мариано Рахоя, который представлял консервативную Народную партию, отказалось переносить захоронения, несмотря на парламентскую резолюцию, призывающую к такому шагу. Парламент принял ее в мае 2017 года по инициативе социалистов.
Напомним, в Донецкой области насмерть засыпало землей поисковика останков немецких солдат.