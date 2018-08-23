Пошуковця останків солдат на смерть засипало землею на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Донецькій області на смерть засипало землею пошуковця останків німецьких солдат. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
"22 серпня... надійшло повідомлення про загибель працівника Гуманітарної організації німецької народної спілки по догляду за військовими похованнями", - йдеться у повідомленні.
Установлено, що на території міста Костянтинівки проводяться розкопки та ексгумація останків німецьких військовослужбовців, які загинули за часів Другої світової війни. Під час виконання робіт стався обвал ґрунту траншеї, внаслідок чого загинув 30-річний працівник вказаної організації, житель Слов’янська.
На теперішній час проводяться необхідні слідчі заходи, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної трагічної події. За фактом загибелі людини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у місті Бориспіль Київської області під час проведення ремонтних робіт двох чоловіків засипало землею, один з них загинув.