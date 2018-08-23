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Пошуковця останків солдат на смерть засипало землею на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Донецькій області на смерть засипало землею пошуковця останків німецьких солдат. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

Пошуковця останків солдат на смерть засипало землею на Донеччині

"22 серпня... надійшло повідомлення про загибель працівника Гуманітарної організації німецької народної спілки по догляду за військовими похованнями", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що на території міста Костянтинівки проводяться розкопки та ексгумація останків німецьких військовослужбовців, які загинули за часів Другої світової війни. Під час виконання робіт стався обвал ґрунту траншеї, внаслідок чого загинув 30-річний працівник вказаної організації, житель Слов’янська.

На теперішній час проводяться необхідні слідчі заходи, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної трагічної події. За фактом загибелі людини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у місті Бориспіль Київської області під час проведення ремонтних робіт двох чоловіків засипало землею, один з них загинув.

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