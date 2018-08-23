Поисковика останков солдат насмерть засыпало землей в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Донецкой области насмерть засыпало землей поисковика останков немецких солдат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"22 августа ... поступило сообщение о гибели сотрудика Гуманитарной организации немецкого народного союза по уходу за военными захоронениями", - говорится в сообщении.
Установлено, что на территории города Константиновки проводятся раскопки и эксгумация останков немецких военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны. Во время выполнения работ произошел обвал грунта траншеи, в результате чего погиб 30-летний работник указанной организации, житель Славянска.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанного трагического события. По факту гибели человека открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в городе Борисполь Киевской области во время проведения ремонтных работ двух мужчин засыпало землей, один из них погиб.