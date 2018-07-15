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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Испании прошла акция протеста против переноса останков диктатора Франко из Долины павших

В Испании прошла акция протеста против переноса останков диктатора Франко из Долины павших

Киев  •  УНН

 • 9118 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Акция протеста против намерения правительства Испании перенести останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) прошла в воскресенье в монументальном комплексе “Долина павших” близ Мадрида. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство EFE.

По его информации, митинг собрал несколько тысяч человек. К акции присоединился и правнук диктатора Луис Альфонсо де Бурбон, который сфотографировался с участниками демонстрации. Отмечается, что собравшиеся скандировали лозунги в поддержку Франко.

Ранее местные СМИ передавали, что премьер Испании Педро Санчес рассчитывает перезахоронить диктатора к началу августовского сезона отпусков. Глава кабмина также хочет превратить Долину павших в место памяти всех жертв гражданской войны (1936-1939) и режима Франко.

Напомним, предыдущее правительство Мариано Рахоя, который представлял консервативную Народную партию, отказалось переносить захоронения, несмотря на парламентскую резолюцию, призывающую к такому шагу. Парламент принял ее в мае 2017 года по инициативе социалистов.

Франко руководил Испанией с 1939 по 1975 год. Каудильо (исп. Caudillo de España por la gracia de Dios — председатель Испании милостью Божьей), который пришел к власти после победы антиреспубликанских сил в гражданской войне 1936-1939 гг., умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали строить в 1940 году по приказу самого диктатора монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.

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