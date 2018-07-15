В Іспанії пройшла акція протесту проти перенесення останків диктатора Франко з Долини полеглих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Акція протесту проти наміру уряду Іспанії перенести останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) пройшла в неділю в монументальному комплексі “Долина полеглих” поблизу Мадрида. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство EFE.
За його інформацією, мітинг зібрав кілька тисяч чоловік. До акції приєднався і правнук диктатора Луїс Альфонсо де Бурбон, який сфотографувався з учасниками демонстрації. Відзначається, що присутні скандували гасла на підтримку Франко.
Раніше місцеві ЗМІ передавали, що прем’єр Іспанії Педро Санчес розраховує перепоховати диктатора до початку серпневого сезону відпусток. Глава кабміну також хоче перетворити Долину полеглих у місце пам’яті всіх жертв громадянської війни (1936-1939) і режиму Франко.
Нагадаємо, попередній уряд Маріано Рахоя, який представляв консервативну Народну партію, відмовилося переносити поховання, незважаючи на парламентську резолюцію, яка закликає до такого кроку. Парламент прийняв її травнем 2017 року за ініціативою соціалістів.
Франко керував Іспанією з 1939 по 1975 рік. Каудільйо (ісп. Caudillo de España por la gracia de Dios — голова Іспанії милістю Божою), який прийшов до влади після перемоги антиреспубліканських сил в громадянській війні 1936–1939 рр., помер у віці 82 років у мадридській лікарні від серцевого нападу. Комплекс, в якому похований диктатор, почали споруджувати у 1940 році за наказом самого диктатора як монумент пам’яті всіх загиблих у громадянській війні. Будівництво Долини полеглих велося силами ув’язнених і було завершено в 1958 році.