Правительство ФРГ указало на "глубокий раскол" в турецком обществе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37085 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101272 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154239 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115521 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115979 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112243 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104076 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107007 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103513 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Правительство ФРГ указало на "глубокий раскол" в турецком обществе

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Почти равное распределение голосов на конституционном референдуме в Турции показывает, насколько глубоко расколото турецкое общество и какая большая ответственность лежит на руководстве страны и лично на президенте. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Авторы заявления призвали Турцию искать диалог со всеми политическими и общественными силами в стране.

А.Меркель и З.Габриэль заявили, что правительство ФРГ принимает к сведению предварительные результаты голосования и уважает право турецких граждан принимать решения о собственном конституционном порядке. В то же время они отметили, что глава Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Михаэль Линк усомнился в том, что для проведения референдума были созданы справедливые условия, а Венецианская комиссия Совета Европы выразила серьезную обеспокоенность по поводу процедуры референдума, а также вопросов, вынесенных на голосование.

В своем заявлении канцлер и глава МИД Германии указали, что Турция как член Совета Европы, ОБСЕ и кандидат на вступление в Евросоюз брала на себя обязательства соблюдать критерии ЕС, касающиеся демократии и основных свобод и должна относиться к ним со всей серьезностью.

В документе также высказана надежда “на скорейшее начало политических переговоров с Турцией как на двустороннем уровне, так и между отдельными европейскими институтами и Турцией”.

Как сообщал УНН, за конституционную реформу, которая предусматривает переход Турции к президентской системе правления, на референдуме в воскресенье проголосовали 51,2% граждан страны, против высказались 48,8% .

Миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявила, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.

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