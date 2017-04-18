Правительство ФРГ указало на "глубокий раскол" в турецком обществе

Авторы заявления призвали Турцию искать диалог со всеми политическими и общественными силами в стране.



А.Меркель и З.Габриэль заявили, что правительство ФРГ принимает к сведению предварительные результаты голосования и уважает право турецких граждан принимать решения о собственном конституционном порядке. В то же время они отметили, что глава Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Михаэль Линк усомнился в том, что для проведения референдума были созданы справедливые условия, а Венецианская комиссия Совета Европы выразила серьезную обеспокоенность по поводу процедуры референдума, а также вопросов, вынесенных на голосование.

В своем заявлении канцлер и глава МИД Германии указали, что Турция как член Совета Европы, ОБСЕ и кандидат на вступление в Евросоюз брала на себя обязательства соблюдать критерии ЕС, касающиеся демократии и основных свобод и должна относиться к ним со всей серьезностью.

В документе также высказана надежда “на скорейшее начало политических переговоров с Турцией как на двустороннем уровне, так и между отдельными европейскими институтами и Турцией”.

Как сообщал УНН, за конституционную реформу, которая предусматривает переход Турции к президентской системе правления, на референдуме в воскресенье проголосовали 51,2% граждан страны, против высказались 48,8% .

Миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявила, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.