Уряд ФРН вказав на "глибокий розкол" у турецькому суспільстві

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Майже рівний розподіл голосів на конституційному референдумі в Туреччині показує, наскільки глибоко розколоте турецьке суспільство і яка велика відповідальність лежить на керівництві країни та особисто президентові. Про це йдеться у спільній заяві канцлера Німеччини Ангели Меркель і міністра закордонних справ ФРН Зігмара Габріеля, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.  

Німецькі урядовці закликали Туреччину шукати діалог з усіма політичними і громадськими силами в країні.

А.Меркель і З.Габріель заявили, що уряд ФРН бере до відома попередні результати голосування і поважає право турецьких громадян ухвалювати рішення про власний конституційний порядок. У той же час вони відзначили, що глава Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Міхаель Лінк засумнівався в тому, що для проведення референдуму були створені справедливі умови, а Венеціанська комісія Ради Європи висловила серйозну стурбованість через процедуру референдуму, а також питання, винесені на голосування.

У своїй заяві канцлер і глава МЗС Німеччини вказали, що Туреччина як член Ради Європи, ОБСЄ та кандидат на вступ до Євросоюзу зобов'язувалася дотримуватися критеріїв ЄС, які стосуються демократії та основних свобод і повинна ставитися до них із усією серйозністю.

У документі також висловлюється сподівання "на якнайшвидший початок політичних переговорів з Туреччиною як на двосторонньому рівні, так і між окремими європейськими інститутами і Туреччиною".

Як повідомляв УНН, за  конституційну реформу, яка передбачає перехід Туреччини до президентської системи правління, на референдумі в неділю проголосували 51,20% громадян країни, проти висловилися 48,80%.

Місія спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ) заявила, що референдум не відповідав стандартам Ради Європи.

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