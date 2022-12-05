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Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Киев • УНН

 • 851934 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Вчера, 5 декабря, правительство Финляндии внесло в парламент предложение о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба финского МИД, информирует УНН.

Цитата

"Финляндия может присоединиться к Североатлантическому договору и стать членом НАТО, когда все страны-члены НАТО ратифицируют присоединение Финляндии. В настоящее время 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали присоединение Финляндии", - говорится в сообщении.

Детали

Венгрия и Турция являются единственными государствами НАТО, еще не одобрившими заявки Хельсинки на вступление.

Законодательно парламент может рассмотреть предложение правительства до того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протокол о вступлении Финляндии.

"После того, как парламент рассмотрит предложение, президент республики примет решение о вступлении Финляндии в НАТО. Однако документ о присоединении Финляндии может быть передан на хранение правительству Соединенных Штатов в качестве депозитария, и Финляндия может стать членом НАТО только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют Протокол о присоединении Финляндии, а Генеральный секретарь НАТО пригласит Финляндию присоединиться к Альянсу", - добавили в ведомстве.

Дополнение

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной России против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражения против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп". После углубленных переговоров между странами Турция заявила, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня лидеры НАТО официально пригласилии Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Процесс ратификации Швеции и Финляндии как новых членов НАТО официально запустили 5 июля.

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