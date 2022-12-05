Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Вчора, 5 грудня, уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію щодо вступу Фінляндії до НАТО. Про це повідомляє пресслужба фінського МЗС, інформує УНН.
Цитата
"Фінляндія може приєднатися до Північноатлантичного договору та стати членом НАТО, коли всі країни-члени НАТО ратифікують приєднання Фінляндії. Наразі 28 із 30 країн-членів НАТО ратифікували приєднання Фінляндії", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Угорщина та Туреччина є єдиними державами НАТО, які ще не схвалили заявки Гельсінкі на вступ.
Законодавчо парламент може розглянути пропозицію уряду до того, як усі країни-члени НАТО ратифікують протокол про вступ Фінляндії.
"Після того як парламент розгляне пропозицію, президент республіки прийме рішення про вступ Фінляндії до НАТО. Проте документ про приєднання Фінляндії може бути переданий на зберігання уряду Сполучених Штатів як депозитарію, і Фінляндія може стати членом НАТО лише після того, як усі країни-члени НАТО ратифікують Протокол про приєднання Фінляндії, а Генеральний секретар НАТО запросить Фінляндію приєднатися Альянсу", - додали у відомстві.
Доповнення
Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп". Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина задекларувала, що на саміті у Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.
29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.
Процес ратифікації Швеції та Фінляндії як нових членів НАТО офіційно запустили 5 липня.