НАТО запускає процес ратифікації членства Швеції та Фінляндії - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Процес ратифікації Швеції та Фінляндії як нових членів НАТО офіційно запускають у вівторок, заявив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час відкритої частини церемонії підписання відповідних протоколів, пише УНН.
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"Сьогодні ми офіційно підпишемо протоколи про приєднання. Це знаменує собою початок процесу ратифікації", - сказав Столтенберг.
Деталі
Фінляндія та Швеція завершили переговори про приєднання до Альянсу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 4 липня, як це було погоджено минулого тижня лідерами НАТО на саміті у Мадриді. Обидві країни офіційно підтвердили свою готовність та здатність виконувати політичні, юридичні та військові зобов'язання та зобов'язання щодо членства в НАТО.
Переговори велися між офіційними особами НАТО та представниками Фінляндії та Швеції. Фінську делегацію очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен, шведську – міністр закордонних справ Анн Лінде. Зустрічі для кожної країни проходили під головуванням помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки посла Беттін Каденбах.
Після завершення переговорів союзники повинні були підписати протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до штаб-квартири НАТО у вівторок, 5 липня.
"У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі були підписані протоколи про приєднання, необхідні для прийняття Швеції та Фінляндії. У церемонії взяли участь представники всіх 30 держав-членів", - пише Spiegel.
Потім протоколи про приєднання будуть відправлені на ратифікацію всім країнам НАТО відповідно до їхніх національних процедур.
Доповнення
Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп". Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина задекларувала, що на саміті у Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.
29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.