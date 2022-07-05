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НАТО запускает процесс ратификации членства Швеции и Финляндии - Столтенберг

НАТО запускает процесс ратификации членства Швеции и Финляндии - Столтенберг

Киев • УНН

 • 102699 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Процесс ратификации Швеции и Финляндии как новых членов НАТО официально запускают во вторник, заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг во время открытой части церемонии подписания соответствующих протоколов, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня мы официально подпишем протоколы о присоединении. Это знаменует собой начало ратификации", - сказал Столтенберг.

Детали

Финляндия и Швеция завершили переговоры о присоединении к Альянсу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 июля, как это было согласовано на прошлой неделе лидерами НАТО на саммите в Мадриде. Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства и обязательства по членству в НАТО.

Переговоры проводились между официальными лицами НАТО и представителями Финляндии и Швеции. Финскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, шведскую – министр иностранных дел Анн Линде. Встречи для каждой страны проходили под председательством помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посла Беттин Каденбах.

После завершения переговоров союзники должны были подписать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к штаб-квартире НАТО во вторник, 5 июля.

"В штаб-квартире НАТО в Брюсселе были подписаны протоколы о присоединении, необходимые для принятия Швеции и Финляндии. В церемонии приняли участие представители всех 30 государств-членов", - пишет Spiegel.

Затем протоколы о присоединении будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами.

Дополнение

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной рф против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп". После углубленных переговоров между странами Турция задекларировала, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

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