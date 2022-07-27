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Правительство разрешило экспорт ржи и минеральных удобрений

Правительство разрешило экспорт ржи и минеральных удобрений

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Кабинет министров Украины отменил запрет на экспорт минеральных удобрений и ржи из Украины соответствующим решением во вторник, 26 июля. Об этом сообщается на Правительственном портале, передает УНН.

Детали

Так, были внесены изменения в постановление №1424 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год». Так, рожь, минеральные, химические, азотные, калийные и другие удобрения подлежат лицензированию.

Сейчас в Украине 73 тыс. тонн переходных остатков ржи, а объемы ее производства в этом году прогнозируются на уровне 321 тыс.

Относительно удобрений, то в этом году потребность составляет около 1,7 млн тонн, что значительно меньше предыдущего года. В Украине работает 2 предприятия по производству удобрений, которые не прекращали свою работу.

Напомним

Недавно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН о возобновлении экспорта зерна морскими путями. Согласно достигнутым договоренностям Украины, россии, Турции и ООН продукция АПК и удобрения, включая аммиак, получат зеленый коридор для экспорта из портов Одессы, Черноморска и Южного.

В то же время в Союзе химиков заявляли, что в Одессе находится около 42 тысяч тонн аммиака, за который есть задолженность, ведь он находится на хранении.

До 24 февраля 2022 года для последующей продажи через амиакопровод “Тольятти-Одесса” транспортировался российский аммиак, который производился на предприятии “ТольяттиАзот”.

Однако сразу после начала войны транспортировка была поставлена ​​на паузу. Позже выяснилось, что “ТольяттиАзот” выкупил российский олигарх Дмитрий Мазепин, который, по информации УНН, обещал путину “сдать” Одессу (на территории которой расположен Одесский припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака), в обмен на контроль над этим предприятием.

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