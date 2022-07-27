Правительство разрешило экспорт ржи и минеральных удобрений
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Кабинет министров Украины отменил запрет на экспорт минеральных удобрений и ржи из Украины соответствующим решением во вторник, 26 июля. Об этом сообщается на Правительственном портале, передает УНН.
Детали
Так, были внесены изменения в постановление №1424 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год». Так, рожь, минеральные, химические, азотные, калийные и другие удобрения подлежат лицензированию.
Сейчас в Украине 73 тыс. тонн переходных остатков ржи, а объемы ее производства в этом году прогнозируются на уровне 321 тыс.
Относительно удобрений, то в этом году потребность составляет около 1,7 млн тонн, что значительно меньше предыдущего года. В Украине работает 2 предприятия по производству удобрений, которые не прекращали свою работу.
Напомним
Недавно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН о возобновлении экспорта зерна морскими путями. Согласно достигнутым договоренностям Украины, россии, Турции и ООН продукция АПК и удобрения, включая аммиак, получат зеленый коридор для экспорта из портов Одессы, Черноморска и Южного.
В то же время в Союзе химиков заявляли, что в Одессе находится около 42 тысяч тонн аммиака, за который есть задолженность, ведь он находится на хранении.
До 24 февраля 2022 года для последующей продажи через амиакопровод “Тольятти-Одесса” транспортировался российский аммиак, который производился на предприятии “ТольяттиАзот”.
Однако сразу после начала войны транспортировка была поставлена на паузу. Позже выяснилось, что “ТольяттиАзот” выкупил российский олигарх Дмитрий Мазепин, который, по информации УНН, обещал путину “сдать” Одессу (на территории которой расположен Одесский припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака), в обмен на контроль над этим предприятием.