Уряд дозволив експорт жита та мінеральних добрив

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Так, було внесено зміни до Постанови № 1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік» . Отож відтепер жито, мінеральні, хімічні, азотні, калійні та інші добрива підлягають ліцензуванню.

Наразі в Україні є 73 тис. тонн перехідних залишків жита, а обсяги його виробництва цього року прогнозуються на рівні 321 тис.

Стосовно добрив, то цього року потреба становить близько 1,7 млн тонн, що значно менше попереднього року. В Україні наразі працює 2 підприємства з виробництва добрив, які не припиняли свою роботу.

Нагадаємо

Нещодавно Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН про відновлення експорту зерна морськими шляхами. Згідно з досягнутими домовленостями України, росії, Туреччини та ООН продукція АПК та добрива, включаючи аміак, отримають зелений коридор для експорту з портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Водночас у Союзі хіміків заявляли, що в Одесі перебуває близько 42 тисяч тонн аміаку, за який є заборгованість, адже він перебуває на зберіганні.

До 24 лютого 2022 року для подальшого продажу через амміакопровід “Тольятті-Одеса” транспортувався російський аміак, який вироблявся на підприємстві “ТольяттіАзот”.

Однак відразу після початку війни транспортування було поставлене на паузу. Пізніше з'ясувалося, що “ТольяттіАзот” викупив російський олігарх Дмитро Мазепін, який, за інформацією УНН, обіцяв путіну “здати” Одесу (на території якої розташований Одеський припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку), в обмін на контроль над цим підприємством.