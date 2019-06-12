Правительство поручило создать Госслужбу по этнополитике и свободе совести

Кабинет министров поручил создать Госслужбу по этнополитики и свободы совести как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через министра культуры.



В соответствии с возложенными на новый орган обязанностей, служба реализовывать государственную политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств.



При этом правительство поручило Минкультуры внести в Кабинет министров проект положения о новой службе. Также в решении отмечается, что офис ведомства будет располагаться в Киеве на улице Прорезной, 15.



Напомним, Всеукраинский Совет религиозных объединений выступила с инициативой ввести День свободы совести и вероисповеданий для подчеркивания важности свободного развития церквей и религиозных организаций. Украинский институт национальной памяти поддержал эту идею.