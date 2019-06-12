Уряд доручив створити Держслужбу з етнополітики та свободи совісті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Кабінет міністрів доручив створити Державну службу з етнополітики та свободи совісті. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Кабінет міністрів дав доручення створити Держслужбу з етнополітики та свободи совісті як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координується урядом через міністра культури.
Відповідно до покладених на новий орган обов’язків, служба реалізуватиме державну політику в сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин.
При цьому уряд доручив Мінкульту внести до Кабінету міністрів проект положення про нову службу. Також в рішенні зазначається, що офіс відомства розташовуватиметься у Києві на вулиці Прорізній, 15.
Нагадаємо, Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань виступила з ініціативою запровадити День свободи совісті та віросповідань для підкреслення важливості вільного розвитку церков і релігійних організацій. Український інститут національної пам’яті підтримав цю ідею.