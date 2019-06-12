Уряд доручив створити Держслужбу з етнополітики та свободи совісті

Кабінет міністрів дав доручення створити Держслужбу з етнополітики та свободи совісті як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координується урядом через міністра культури.



Відповідно до покладених на новий орган обов’язків, служба реалізуватиме державну політику в сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин.



При цьому уряд доручив Мінкульту внести до Кабінету міністрів проект положення про нову службу. Також в рішенні зазначається, що офіс відомства розташовуватиметься у Києві на вулиці Прорізній, 15.



Нагадаємо, Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань виступила з ініціативою запровадити День свободи совісті та віросповідань для підкреслення важливості вільного розвитку церков і релігійних організацій. Український інститут національної пам’яті підтримав цю ідею.