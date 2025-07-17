Урсула фон дер Ляйен поздравила Юлию Свириденко с назначением премьер-министром Украины
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины. Она также поблагодарила Дениса Шмыгаля за работу и пожелала успехов на новой должности министра обороны.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины. Также она поблагодарила Дениса Шмыгаля за проделанную работу на посту премьер-министра, пишет УНН со ссылкой на сообщение фон дер Ляйен в Х.
Уважаемая Юлия Свириденко, поздравляем с назначением на должность Премьер-министра Украины. Мы полностью поддерживаем Вас в Вашей борьбе за выживание Украины и работе над восстановлением Вашей страны и ее будущим в ЕС
Также фон дер Ляйен поблагодарила бывшего главу правительства Украины Дениса Шмыгаля за проделанную им работу.
"Спасибо, Денис Шмыгаль. Наилучшие пожелания на Вашей новой ключевой должности Министра обороны", - написала глава Еврокомиссии.
Дополнение
Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины после отставки Дениса Шмыгаля. Ранее Президент Владимир Зеленский внес проект постановления о ее назначении.
Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины.