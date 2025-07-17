Урсула фон дер Ляйен поздравила Юлию Свириденко с назначением премьер-министром Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины. Также она поблагодарила Дениса Шмыгаля за проделанную работу на посту премьер-министра, пишет УНН со ссылкой на сообщение фон дер Ляйен в Х.

Уважаемая Юлия Свириденко, поздравляем с назначением на должность Премьер-министра Украины. Мы полностью поддерживаем Вас в Вашей борьбе за выживание Украины и работе над восстановлением Вашей страны и ее будущим в ЕС - написала фон дер Ляйен.

Также фон дер Ляйен поблагодарила бывшего главу правительства Украины Дениса Шмыгаля за проделанную им работу.

"Спасибо, Денис Шмыгаль. Наилучшие пожелания на Вашей новой ключевой должности Министра обороны", - написала глава Еврокомиссии.

Дополнение

Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины после отставки Дениса Шмыгаля. Ранее Президент Владимир Зеленский внес проект постановления о ее назначении.

Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины.