Урожай зерновых и масличных может превысить 80 млн тонн - нардеп

На сегодня в Украине собрано 77 млн тонн зерновых и масличных культур. Однако на конец сезона сбора урожая показатель может вырасти до 80 млн тонн, поскольку жатва завершилась лишь в пяти областях Украины. На это во время брифинга, как сообщили в Медиацентре Украина, указал народный депутат из комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, пишет УНН.

Жатва завершилась лишь в пяти областях Украины, еще во многих областях Украины стоит кукуруза, в некоторых даже подсолнечник. Всего уже собрано 77 млн тонн, из них 56 млн тонн зерновых, 21 млн тонн масличных. Но жатва еще будет продолжаться, ждем улучшения погодных условий, чтобы не было снега, чтобы подсохло в поле, взялся мороз 5-6 градусов, и комбайны дальше будут еще собирать. И я думаю, что мы отметку более 80 млн тонн перейдем по результатам этого сезона - отметил Соломчук.

Напомним

В 2023 году самые высокие урожаи в Винницкой, Киевской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.