Уровень воды в Днепре в пределах Киева существенно снизился - КГВА

После абсолютного нынешнего максимума в этом году половодье в настоящее время отступило. Уровень Днепра в пределах Киева существенно снизился. За двое последних суток он упал на 122 см. Об этом сообщает пресс-служба КГВА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что учитывая такие показатели из Киева сняли І (желтый) уровень опасности гидрологических явлений. Угрозы нет.

По состоянию на 26.04.2024, уровень составляет 522 см над "0" поста. Температура воды - 12 градусов С.

Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.

Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается, - говорится в сообщении.

Напомним

24 апреля в столице был зафиксирован самый высокий показатель уровня воды за весну 2024 года - 644 см над "0" поста.