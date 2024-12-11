Урегулирование войны в Украине является главным приоритетом - Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине является для него главным приоритетом, хотя и ситуация на Ближнем востоке для него не менее важна.

Об этом Трамп рассказал в интервью Paris Match, передает УНН.

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Думаю, что мы должны решить украинскую проблему с Россией. Обе эти страны теряют такое количество, в которое никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают