Урегулирование войны в Украине является главным приоритетом - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине является его главным приоритетом наряду с ситуацией на Ближнем Востоке. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и начала переговоров.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине является для него главным приоритетом, хотя и ситуация на Ближнем востоке для него не менее важна.
Об этом Трамп рассказал в интервью Paris Match, передает УНН.
Детали
Думаю, что мы должны решить украинскую проблему с Россией. Обе эти страны теряют такое количество, в которое никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают
В то же время он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке также является для него большим приоритетом, ведь ситуация там, по его словам, не менее тяжелая, чем в Украине.
Напомним,
Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в декабре повторил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине и переговоров для быстрого окончания войны.