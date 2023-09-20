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Поражена живая сила и дорогостоящие военные системы: что еще известно об атаке на командный пункт Черноморского флота

Поражена живая сила и дорогостоящие военные системы: что еще известно об атаке на командный пункт Черноморского флота

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Атака на командный пункт Черноморского флота рф вблизи Севастополя - совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил и ВМС ВСУ. Как стало известно УНН из собственных источников в СБУ, поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы.

Детали

Как сообщают наши источники в СБУ, военная база была разбита ракетами, которые точно попали в цель. Это была совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил и ВМС ВСУ.

“Российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не достали по основному месту дислокации.

Удар был нанесён после того, как Служба безопасности верифицировала данные, что в воинской части действительно находятся командиры вражеского флота.

Сейчас поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе”, — сообщил собеседник УНН.

Кроме того, в СБУ обещают, что “сезон хлопка” в Крыму будет продолжаться.

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Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, работает вражеская ПВО. Вблизи главной нефтебазы черноморского флота заметили дымовую завесу.

Впоследствии местные жители сообщили о "прилете" по воинской части ВС РФ вблизи Севастополя. В свою очередь оккупационные власти заявили о якобы сбитом БПЛА.

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