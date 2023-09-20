Поражена живая сила и дорогостоящие военные системы: что еще известно об атаке на командный пункт Черноморского флота
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Атака на командный пункт Черноморского флота рф вблизи Севастополя - совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил и ВМС ВСУ. Как стало известно УНН из собственных источников в СБУ, поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы.
Детали
Как сообщают наши источники в СБУ, военная база была разбита ракетами, которые точно попали в цель. Это была совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил и ВМС ВСУ.
“Российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не достали по основному месту дислокации.
Удар был нанесён после того, как Служба безопасности верифицировала данные, что в воинской части действительно находятся командиры вражеского флота.
Сейчас поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе”, — сообщил собеседник УНН.
Кроме того, в СБУ обещают, что “сезон хлопка” в Крыму будет продолжаться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные поразили командный пункт Черноморского флота рф возле Севастополя - Стратком
Ранее
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, работает вражеская ПВО. Вблизи главной нефтебазы черноморского флота заметили дымовую завесу.
Впоследствии местные жители сообщили о "прилете" по воинской части ВС РФ вблизи Севастополя. В свою очередь оккупационные власти заявили о якобы сбитом БПЛА.