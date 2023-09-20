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Уражено живу силу та дороговартісні військові системи: що ще відомо про атаку на командний пункт Чорноморського флоту

Уражено живу силу та дороговартісні військові системи: що ще відомо про атаку на командний пункт Чорноморського флоту

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Атака на командний пункт Чорноморського флоту рф поблизу Севастополя - спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил та ВМС ЗСУ. Як стало відомо УНН із власних джерел у СБУ, уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи.

Деталі

Як повідомляють наші джерела в СБУ, військову базу було розбито ракетами, що точно влучили в ціль. Це була спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил та ВМС ЗСУ.

“Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.

Удар був нанесений після того, як Служба безпеки верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири ворожого флоту.

Наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які знаходились на цій базі”, — повідомив співрозмоник УНН.

Крім того, в СБУ обіцяють, що “сезон бавовни” у Криму буде продовжуватись.

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Раніше

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, працює ворожа ППО. Поблизу головної нафтобази чорноморського флоту помітили димову завісу.

Згодом місцеві жителі повідомили про "приліт" по військовій частині зс рф поблизу Севастополя. Своєю чергою окупаційна влада заявила про нібито збиття БПЛА.

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