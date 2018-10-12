Ураган в США: число жертв увеличилось

"От урагана погибли уже 11 человек", - говорится в сообщении.

1,2 млн зданий остались без света во Флориде, Алабаме, Джорджии, Южной Каролине, Северной Каролине и Вирджинии состоянию на вечер четверга. По словам чиновников, большинство отключений электроэнергии приходится на Северную Каролину, при этом без света остались 484 487 клиентов.



Ранее сообщалось о шести жертвах стихии. По данным телекомпании ABC, среди погибших 11-летний ребенок.

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Как сообщал УНН, из-за урагана "Майкл", который достиг четвертой категории, президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида.