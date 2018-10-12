Ураган в США: число жертв увеличилось

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 63895 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116896 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124885 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164650 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151726 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139952 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130176 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178120 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118281 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141787 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

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Актуальное
Ураган в США: число жертв увеличилось

Ураган в США: число жертв увеличилось

Киев  •  УНН

 • 11366 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Число погибших в результате урагана "Майкл" в США увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

"От урагана погибли уже 11 человек", - говорится в сообщении.

1,2 млн зданий остались без света во Флориде, Алабаме, Джорджии, Южной Каролине, Северной Каролине и Вирджинии состоянию на вечер четверга. По словам чиновников, большинство отключений электроэнергии приходится на Северную Каролину, при этом без света остались 484 487 клиентов.

Ранее сообщалось о шести жертвах стихии. По данным телекомпании ABC, среди погибших 11-летний ребенок.

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Как сообщал УНН, из-за урагана "Майкл", который достиг четвертой категории, президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида.

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