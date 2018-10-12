Ураган у США: кількість жертв збільшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кількість загиблих у результаті урагану "Майкл" у США збільшилася до 11 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.
"Від урагану загинули вже 11 осіб", - сказано у повідомлені.
1,2 млн будівель залишилися без світла у Флориді, Алабамі, Джорджії, Південній Кароліні, Північній Кароліні і Вірджинії станом на вечір четверга. За словами чиновників, більшість відключень електроенергії припадає на Північну Кароліну, при цьому без світла залишилися 484 487 клієнтів.
Раніше повідомлялося про шість жертв стихії. За даними телекомпанії ABC, серед загиблих 11-річна дитина.
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Як повідомляв УНН, через ураган “Майкл”, що досяг четвертої категорії, президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида.