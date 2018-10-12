Ураган "Майкл" у цифрах: вісім загиблих, 1,2 млн знеструмлених будівель у США

Ось як виглядає цей небезпечний шторм у цифрах:

майже 250 км на годину - швидкість вітру - майже максимально можлива для урагану 4-ї категорії, - з якою "Майкл" налетів на район міст Мексико Біч і Панама-Сіті.

8: кількість смертей, пов'язаних зі штормом, включаючи 11-річну дівчинку.

майже 4,3 метра: максимальна висота штормової хвилі, яка повинна була обрушитися на берег через ураган "Майкл".

1,2 млн: кількість будинків і підприємств, які залишилися без світла у Флориді, Алабамі, Джорджії, Південній Кароліні, Північній Кароліні і Вірджинії станом на вечір четверга. За словами чиновників, більшість відключень електроенергії припадає на Північну Кароліну, при цьому без світла залишилися 484 487 клієнтів.

6: кількість штатів, у яких були оголошені надзвичайні стани в очікуванні "Майкла": Флорида, Алабама, Джорджія, Південна Кароліна, Північна Кароліна і Вірджинія.

325 тис.: кількість людей, які опинилися в зоні ризику через шторм і яким було запропоновано евакуюватися.

6 тис.: приблизна кількість людей, які залишилися у приблизно 80 притулках у Флориді, Алабамі, Джорджії, Південній Кароліні і Північній Кароліні у середу ввечері.

35: кількість округів з 67 у Флориді, де губернатор Рік Скотт оголосив надзвичайний стан до того, як ураган обрушився на берег.

200: приблизна кількість пацієнтів, які були евакуйовані з щонайменше двох лікарень у Флориді через пошкодження від урагану.