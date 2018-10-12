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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 124881 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 164645 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151724 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139952 просмотра

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Ураган "Майкл" в цифрах: восемь погибших, 1,2 млн обесточенных зданий в США

Ураган "Майкл" в цифрах: восемь погибших, 1,2 млн обесточенных зданий в США

Киев  •  УНН

 • 9647 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Ураган "Майкл", мощнейший шторм 4-й категории, поразил северо-западную часть американского штата Флорида в среду, принеся сильные дожди и ветры и разрушительные штормовые волны, в результате чего погибли не менее восьми человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ABC News.

Вот как выглядит этот опасный шторм в цифрах:

почти 250 км в час - скорость ветра - почти максимально возможная для урагана 4-й категории, - с которой "Майкл" налетел на район городов Мексико Бич и Панама-Сити. 

8: число смертей, связанных со штормом, включая 11-летнюю девочку.

почти 4,3 метра: максимальная высота штормовой волны, которая должна была обрушиться на берег из-за урагана "Майкл".

1,2 млн: число домов и предприятий, которые остались без света во Флориде, Алабаме, Джорджии, Южной Каролине, Северной Каролине и Вирджинии по состоянию на вечер четверга. По словам чиновников, большинство отключений электроэнергии приходится на Северную Каролину, при этом без света остались 484 487 клиентов.

6: число штатов, в которых были объявлены чрезвычайные положения в ожидании "Майкла": Флорида, Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина и Вирджиния.

325 тыс.: количество людей, которые оказались в зоне риска из-за шторма и которым было предложено эвакуироваться.

6 тыс.: приблизительное количество людей, которые остались в примерно 80 убежищах во Флориде, Алабаме, Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине в среду вечером.

35: число округов из 67 во Флориде, где губернатор Рик Скотт объявил чрезвычайное положение до того, как ураган обрушился на берег.

200: приблизительное число пациентов, которые были эвакуированы из по крайней мере двух больниц во Флориде из-за повреждений от урагана.

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