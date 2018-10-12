Ураган "Майкл" в цифрах: восемь погибших, 1,2 млн обесточенных зданий в США

Вот как выглядит этот опасный шторм в цифрах:

почти 250 км в час - скорость ветра - почти максимально возможная для урагана 4-й категории, - с которой "Майкл" налетел на район городов Мексико Бич и Панама-Сити.

8: число смертей, связанных со штормом, включая 11-летнюю девочку.

почти 4,3 метра: максимальная высота штормовой волны, которая должна была обрушиться на берег из-за урагана "Майкл".

1,2 млн: число домов и предприятий, которые остались без света во Флориде, Алабаме, Джорджии, Южной Каролине, Северной Каролине и Вирджинии по состоянию на вечер четверга. По словам чиновников, большинство отключений электроэнергии приходится на Северную Каролину, при этом без света остались 484 487 клиентов.

6: число штатов, в которых были объявлены чрезвычайные положения в ожидании "Майкла": Флорида, Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина и Вирджиния.

325 тыс.: количество людей, которые оказались в зоне риска из-за шторма и которым было предложено эвакуироваться.

6 тыс.: приблизительное количество людей, которые остались в примерно 80 убежищах во Флориде, Алабаме, Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине в среду вечером.

35: число округов из 67 во Флориде, где губернатор Рик Скотт объявил чрезвычайное положение до того, как ураган обрушился на берег.

200: приблизительное число пациентов, которые были эвакуированы из по крайней мере двух больниц во Флориде из-за повреждений от урагана.