Ураган "Майкл" посилився: у Флориді оголосили надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ураган "Майкл" досягнув четвертої категорії та наближається до узбережжя Флориди. Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті надзвичайний стан. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Ураган "Майкл" досягнув четвертої категорії та наближається до узбережжя Флориди. Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті надзвичайний стан. Приблизно півмільйону жителів штату наказали або рекомендували евакуюватися зі своїх домівок", - сказано у повідомлені.
Приблизно 2500 національних гвардійців допомагають проводити евакувацію та готувати населені пункти до прибуття урагану. Ще 4000 гвардійців перебувають у резерві. Викликані ураганом зливи та повені упродовж минулих вихідних уже забрали життя 13 людей у Центральній Америці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тропічний шторм "Майкл" набрав силу урагану
Раніше повідомлялося про 12 загиблих у результаті негоди у Центральній Америці.
Як повідомляв УНН, в найближчі дні в північно-західній частині Карибського басейну, біля узбережжя США сформується тропічний шторм, який вже отримав назву "Майкл".