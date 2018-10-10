Ураган "Майкл" посилився: у Флориді оголосили надзвичайний стан

"Ураган "Майкл" досягнув четвертої категорії та наближається до узбережжя Флориди. Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті надзвичайний стан. Приблизно півмільйону жителів штату наказали або рекомендували евакуюватися зі своїх домівок", - сказано у повідомлені.



Приблизно 2500 національних гвардійців допомагають проводити евакувацію та готувати населені пункти до прибуття урагану. Ще 4000 гвардійців перебувають у резерві. Викликані ураганом зливи та повені упродовж минулих вихідних уже забрали життя 13 людей у Центральній Америці.



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Раніше повідомлялося про 12 загиблих у результаті негоди у Центральній Америці.



Як повідомляв УНН, в найближчі дні в північно-західній частині Карибського басейну, біля узбережжя США сформується тропічний шторм, який вже отримав назву "Майкл".

