Ураган "Майкл" усилился: во Флориде объявили чрезвычайное положение

"Ураган "Майкл" достиг четвертой категории и приближается к побережью Флориды. Президент США Дональд Трамп объявил в штате чрезвычайное положение. Примерно полмиллиону жителей штата приказали или рекомендовали эвакуироваться из своих домов", - говорится в сообщении.



Примерно 2500 национальных гвардейцев помогают проводить евакувацию и готовить населенные пункты к прибытию урагана. Еще 4000 гвардейцев находятся в резерве. Вызванные ураганом ливни и наводнения на протяжении прошлых выходных уже унесли жизни 13 человек в Центральной Америке.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тропический шторм "Майкл" набрал силу урагана



Ранее сообщалось о 12 погибших в результате непогоды в Центральной Америке.



Как сообщал УНН, в ближайшие дни в северо-западной части Карибского бассейна, у побережья США сформируется тропический шторм, который уже получил название "Майкл".

