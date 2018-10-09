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Тропічний шторм "Майкл" набрав силу урагану

Тропічний шторм "Майкл" набрав силу урагану

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Тропічний шторм "Майкл" набрав силу урагану і, як очікується, продовжить посилюватися. Цілком ймовірно, що ураган обрушиться на американський штат Флорида 10 жовтня. Про це повідомили в Національному центрі спостереження за ураганами США, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

Очікується, що "Майкл" у вівторок пройде через східну частину Мексиканської затоки, максимальна швидкість вітру досягне 178 км/ч. У середу ураган, цілком ймовірно, впаде на американський штат Флорида і почне просуватися вглиб континенту.

Губернатор штату Флорида Рік Скотт вже розпорядився ввести надзвичайний стан в 26 округах штату і задіяв національну гвардію для надання підтримки у протидії урагану.

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Як повідомляв УНН, в найближчі дні в північно-західній частині Карибського басейну, біля узбережжя США сформується тропічний шторм, який вже отримав назву "Майкл".

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