Тропический шторм "Майкл" набрал силу урагана

Ожидается, что "Майкл" во вторник пройдет через восточную часть Мексиканского залива, максимальная скорость ветра достигнет 178 км/ч. В среду ураган, по всей вероятности, обрушится на американский штат Флорида и начнет продвигаться вглубь континента.

Губернатор штата Флорида Рик Скотт уже распорядился ввести чрезвычайное положение в 26 округах штата и задействовал национальную гвардию для оказания поддержки в противодействии урагану.



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Как сообщал УНН, в ближайшие дни в северо-западной части Карибского бассейна, у побережья США сформируется тропический шторм, который уже получил название "Майкл".