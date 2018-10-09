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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 6960 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69381 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117816 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125776 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165515 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152097 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140147 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178584 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118289 просмотра

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Тропический шторм "Майкл" набрал силу урагана

Тропический шторм "Майкл" набрал силу урагана

Киев  •  УНН

 • 10971 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Тропический шторм "Майкл" набрал силу урагана и, как ожидается, продолжит усиливаться. По всей вероятности, ураган обрушится на американский штат Флорида 10 октября. Об этом сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами США, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Ожидается, что "Майкл" во вторник пройдет через восточную часть Мексиканского залива, максимальная скорость ветра достигнет 178 км/ч. В среду ураган, по всей вероятности, обрушится на американский штат Флорида и начнет продвигаться вглубь континента.

Губернатор штата Флорида Рик Скотт уже распорядился ввести чрезвычайное положение в 26 округах штата и задействовал национальную гвардию для оказания поддержки в противодействии урагану.

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Как сообщал УНН, в ближайшие дни в северо-западной части Карибского бассейна, у побережья США сформируется тропический шторм, который уже получил название "Майкл". 

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