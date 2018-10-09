Тропический шторм "Майкл" набрал силу урагана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Тропический шторм "Майкл" набрал силу урагана и, как ожидается, продолжит усиливаться. По всей вероятности, ураган обрушится на американский штат Флорида 10 октября. Об этом сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами США, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Ожидается, что "Майкл" во вторник пройдет через восточную часть Мексиканского залива, максимальная скорость ветра достигнет 178 км/ч. В среду ураган, по всей вероятности, обрушится на американский штат Флорида и начнет продвигаться вглубь континента.
Губернатор штата Флорида Рик Скотт уже распорядился ввести чрезвычайное положение в 26 округах штата и задействовал национальную гвардию для оказания поддержки в противодействии урагану.
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Как сообщал УНН, в ближайшие дни в северо-западной части Карибского бассейна, у побережья США сформируется тропический шторм, который уже получил название "Майкл".