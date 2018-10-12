Ураган "Майкл" завдав значної шкоди військовій авіабазі у США

"Авіабаза Tyndall отримала прямий удар від урагану "Майкл". База зазнала значної шкоди", - повідомили в командуванні.



Зазначається, що наразі не було повідомлень про постраждалих на авіабазі.



"Команди будуть наполегливо працювати, щоб відновити базу протягом найближчих тижнів. Буря повалила дерева та пошкодила лінії електропередач. Вона зірвала дахи з будівель та спричинила значний структурний збиток", - йдеться в повідомленні.



Умови щодо стану злітно-посадкових смуг наразі невідомі.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ураган "Майкл" обрушився на США: є перші жертви



Зазначається, що командир призначив обов'язкову евакуацію персоналу бази ще в понеділок, 8 жовтня. Представники авіабази не можуть оцінити на цей час, коли персонал зможе безпечно повернутись на ділянку.



Як повідомляв УНН, кількість загиблих внаслідок урагану "Майкл" у США збільшилася до шести осіб.



