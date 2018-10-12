Ураган "Майкл" завдав значної шкоди військовій авіабазі у США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Ураган "Майкл" завдав істотної шкоди базі військово-повітряних сил США Tyndall, що розташована в штаті Флорида. Про це йдеться в повідомленні командування авіабази у Facebook, передає УНН.
"Авіабаза Tyndall отримала прямий удар від урагану "Майкл". База зазнала значної шкоди", - повідомили в командуванні.
Зазначається, що наразі не було повідомлень про постраждалих на авіабазі.
"Команди будуть наполегливо працювати, щоб відновити базу протягом найближчих тижнів. Буря повалила дерева та пошкодила лінії електропередач. Вона зірвала дахи з будівель та спричинила значний структурний збиток", - йдеться в повідомленні.
Умови щодо стану злітно-посадкових смуг наразі невідомі.
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Зазначається, що командир призначив обов'язкову евакуацію персоналу бази ще в понеділок, 8 жовтня. Представники авіабази не можуть оцінити на цей час, коли персонал зможе безпечно повернутись на ділянку.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих внаслідок урагану "Майкл" у США збільшилася до шести осіб.