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Ураган "Майкл" завдав значної шкоди військовій авіабазі у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Ураган "Майкл" завдав істотної шкоди базі військово-повітряних сил США Tyndall, що розташована в штаті Флорида. Про це йдеться в повідомленні командування авіабази у Facebook, передає УНН.

"Авіабаза Tyndall отримала прямий удар від урагану "Майкл". База зазнала значної шкоди", - повідомили в командуванні.

Зазначається, що наразі не було повідомлень про постраждалих на авіабазі.

"Команди будуть наполегливо працювати, щоб відновити базу протягом найближчих тижнів. Буря повалила дерева та пошкодила лінії електропередач. Вона зірвала дахи з будівель та спричинила значний структурний збиток", - йдеться в повідомленні.

Умови щодо стану злітно-посадкових смуг наразі невідомі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ураган "Майкл" обрушився на США: є перші жертви

Зазначається, що командир призначив обов'язкову евакуацію персоналу бази ще в понеділок, 8 жовтня. Представники авіабази не можуть оцінити на цей час, коли персонал зможе безпечно повернутись на ділянку.

Як повідомляв УНН, кількість загиблих внаслідок урагану "Майкл" у США збільшилася до шести осіб.

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