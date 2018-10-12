Ураган "Майкл" нанес значительный ущерб военной авиабазе в США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Ураган "Майкл" нанес существенный вред базе военно-воздушных сил США Tyndall, расположенной в штате Флорида. Об этом говорится в сообщении командования авиабазы в Facebook, передает УНН.
"Авиабаза Tyndall получила прямой удар от урагана "Майкл". База потерпела значительный ущерб", - сообщили в командовании.
Отмечается, что пока не было сообщений о пострадавших на авиабазе.
"Команды будут упорно трудиться, чтобы восстановить базу в течение ближайших недель. Буря повалила деревья и повредила линии электропередач. Она сорвала крыши со зданий и вызвала значительный структурный ущерб", - говорится в сообщении.
Условия о состоянии взлетно-посадочных полос пока неизвестны.
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Отмечается, что командир назначил обязательную эвакуацию персонала базы еще в понедельник, 8 октября. Представители авиабазы не могут оценить в настоящее время, когда персонал сможет безопасно вернуться на участок.
Как сообщал УНН, число погибших в результате урагана "Майкл" в США увеличилось до шести человек.