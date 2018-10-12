Ураган "Майкл" нанес значительный ущерб военной авиабазе в США

"Авиабаза Tyndall получила прямой удар от урагана "Майкл". База потерпела значительный ущерб", - сообщили в командовании.



Отмечается, что пока не было сообщений о пострадавших на авиабазе.



"Команды будут упорно трудиться, чтобы восстановить базу в течение ближайших недель. Буря повалила деревья и повредила линии электропередач. Она сорвала крыши со зданий и вызвала значительный структурный ущерб", - говорится в сообщении.



Условия о состоянии взлетно-посадочных полос пока неизвестны.



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Отмечается, что командир назначил обязательную эвакуацию персонала базы еще в понедельник, 8 октября. Представители авиабазы ​​не могут оценить в настоящее время, когда персонал сможет безопасно вернуться на участок.



Как сообщал УНН, число погибших в результате урагана "Майкл" в США увеличилось до шести человек.



