Кількість жертв урагану "Майкл" у США збільшилася до шести осіб

Раніше повідомлялося про п’ять жертв стихії. За даними телекомпанії ABC, серед загиблих 11-річна дитина.

Нагадаємо, циклон “Майкл”, що приніс потужні пориви вітру та проливні дощі, призвів до повеней у декількох районах Сполучених Штатів. Узбережжя США “Майкл” досяг у середу, в той момент урагану була привласнена четверта категорія з п’яти можливих за шкалою Саффіра-Сімпсона. До теперішнього часу він ослаб до тропічного шторму.

За даними агентства Reuters, у штатах Флорида, Алабама та Джорджія в результаті удару стихії без електроенергії залишилися в цілому більше 300 тис. будинків і володінь. У цих регіонах діє режим надзвичайної ситуації, евакуйовано близько 400 тис. осіб.