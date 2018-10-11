Ураган "Майкл" обрушився на США: є перші жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ураган “Майкл” з меншою силою, утім все ще продовжує вирувати у південно-східній частині США, накриваючи штати сильним дощем, вітрами та повенями, навіть після пониження до рівня тропічного шторму, передає УНН з посиланням на Washington Post.
“Майкл” обрушився на узбережжя Флориді у середу як “потенційно катастрофічний” шторм 4-ї категорії — найсильніший ураган, який був зафіксований у цьому районі, — та продовжив шлях на північ країни.
Повідомлення про другу смерть з’явилось на початку четверга. Зазначається, що внаслідок урагану уламки обрушились на трейлер, вбивши 11-річну дівчинку, що була всередині. Зазначається, що трагедія сталась в окрузі Семинол у штаті Джорджія, на кордоні з Флоридою.
Як повідомляв УНН, через ураган “Майкл”, що досяг четвертої категорії, президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида.