Ураган "Майкл" обрушився на США: є перші жертви

“Майкл” обрушився на узбережжя Флориді у середу як “потенційно катастрофічний” шторм 4-ї категорії — найсильніший ураган, який був зафіксований у цьому районі, — та продовжив шлях на північ країни.

Повідомлення про другу смерть з’явилось на початку четверга. Зазначається, що внаслідок урагану уламки обрушились на трейлер, вбивши 11-річну дівчинку, що була всередині. Зазначається, що трагедія сталась в окрузі Семинол у штаті Джорджія, на кордоні з Флоридою.

Як повідомляв УНН, через ураган “Майкл”, що досяг четвертої категорії, президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида.