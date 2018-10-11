Ураган "Майкл" обрушился на США: есть первые жертвы

"Майкл" обрушился на побережье Флориды в среду как "потенциально катастрофический" шторм 4-й категории - сильнейший ураган, который был зафиксирован в этом районе, - и продолжил путь на север страны.

Сообщение о второй смерти появилось в начале четверга. Отмечается, что в результате урагана обломки обрушились на трейлер, убив 11-летнюю девочку, которая была внутри. Отмечается, что трагедия произошла в округе Семинол в штате Джорджия, на границе с Флоридой.

Как сообщал УНН, из-за урагана "Майкл", достигшнго четвертой категории, президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида.