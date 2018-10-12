Число жертв урагана "Майкл" в США увеличилось до шести человек

Ранее сообщалось о пяти жертвах стихии. По данным телекомпании ABC, среди погибших 11-летний ребенок.

Напомним, циклон “Майкл”, принесший мощные порывы ветра и проливные дожди, привел к наводнениям в нескольких районах Соединенных Штатов. Побережье США “Майкл” достиг в среду, в тот момент урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. К настоящему времени он ослаб до тропического шторма.

По данным агентства Reuters, в штатах Флорида, Алабама и Джорджия в результате удара стихии без электричества остались в общей сложности более 300 тыс. домов и владений. В этих регионах действует режим чрезвычайной ситуации, эвакуированы около 400 тыс. человек.