Ураган Мелисса на Ямайке: ущерб оценивается от 2,2 до 4,2 миллиарда долларов

$42.080.01
48.980.00
ukenru
17:51 • 2056 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 12404 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 14423 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 16589 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 16700 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 25800 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 15632 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 14792 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28540 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33246 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго3 ноября, 08:31 • 37915 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 46830 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 24842 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 36873 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 20990 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
16:38 • 12382 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
14:12 • 25788 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 21165 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 37049 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 47007 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Килиан Мбаппе
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Покровск
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Купянск
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 5924 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 14431 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 24994 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 29606 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 50751 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Ракетная система С-400
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ураган Мелисса на Ямайке: ущерб оценивается от 2,2 до 4,2 миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Ураган Мелисса нанес Ямайке ущерб на сумму от 2,2 до 4,2 миллиарда долларов, разрушив большинство крыш в некоторых районах. Погибло 28 человек, менее 20% жилой недвижимости застраховано.

Ураган Мелисса на Ямайке: ущерб оценивается от 2,2 до 4,2 миллиарда долларов

По данным компании Verisk Analytics Inc., застрахованные расходы на ущерб, нанесенный ураганом Мелисса наземной собственности на Ямайке, сейчас колеблются от 2,2 до 4,2 миллиарда долларов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Ураган Мелисса, вероятно, обойдется жителям Ямайки гораздо дороже. По данным Verisk, менее 20% жилой недвижимости на карибском острове застрахованы, причем значительная часть не имеет достаточного страхования.

Изменение климата сделало ураган Мелисса в четыре раза более вероятным - ученые30.10.25, 18:13 • 3554 просмотра

На прошлой неделе Мелисса обрушилась на сушу как ураган 5-й категории со скоростью ветра 298 километров в час, и считается одним из самых интенсивных штормов такого рода, вышедших на сушу.

По данным Verisk, ураган разрушил от 80% до 90% крыш в некоторых районах округа Сент-Элизабет, где Мелисса вышла на сушу. В некоторых районах были разрушены все крыши.

Премьер-министр страны Эндрю Холнесс сообщил в минувшие выходные, что в результате стихийного бедствия Мелисса на острове погибло 28 человек.

Ураган Мелисса опустошил Карибы: 50 погибших, миллиардные убытки и апокалиптические разрушения31.10.25, 20:04 • 7072 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Ураган в США
Bloomberg L.P.