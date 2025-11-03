Ураган Мелисса на Ямайке: ущерб оценивается от 2,2 до 4,2 миллиарда долларов

По данным компании Verisk Analytics Inc., застрахованные расходы на ущерб, нанесенный ураганом Мелисса наземной собственности на Ямайке, сейчас колеблются от 2,2 до 4,2 миллиарда долларов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Ураган Мелисса, вероятно, обойдется жителям Ямайки гораздо дороже. По данным Verisk, менее 20% жилой недвижимости на карибском острове застрахованы, причем значительная часть не имеет достаточного страхования.

Изменение климата сделало ураган Мелисса в четыре раза более вероятным - ученые

На прошлой неделе Мелисса обрушилась на сушу как ураган 5-й категории со скоростью ветра 298 километров в час, и считается одним из самых интенсивных штормов такого рода, вышедших на сушу.

По данным Verisk, ураган разрушил от 80% до 90% крыш в некоторых районах округа Сент-Элизабет, где Мелисса вышла на сушу. В некоторых районах были разрушены все крыши.

Премьер-министр страны Эндрю Холнесс сообщил в минувшие выходные, что в результате стихийного бедствия Мелисса на острове погибло 28 человек.

