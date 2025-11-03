Ураган Мелісса на Ямайці: збитки оцінюються від 2,2 до 4,2 мільярда доларів

За даними компанії Verisk Analytics Inc., застраховані витрати на збитки, завдані ураганом Мелісса наземній власності на Ямайці, зараз коливаються від 2,2 до 4,2 мільярда доларів, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ураган Мелісса, ймовірно, коштуватиме мешканцям Ямайки набагато більше грошей. За даними Verisk, менше 20% житлової нерухомості на карибському острові застраховані, причому значна частина не має достатнього страхування.

Зміна клімату зробила ураган Мелісса в чотири рази ймовірнішим - вчені

Минулого тижня Мелісса обрушилася на сушу як ураган 5-ї категорії зі швидкістю вітру 298 кілометрів на годину, і вважається одним із найінтенсивніших штормів такого роду, що вийшли на сушу.

За даними Verisk, ураган зруйнував від 80% до 90% дахів у деяких районах округу Святої Єлизавети, де Мелісса вийшла на сушу. У деяких районах було зруйновано всі дахи.

Прем'єр-міністр країни Ендрю Холнесс повідомив минулими вихідними, що внаслідок стихійного лиха Мелісса на острові загинуло 28 людей.

