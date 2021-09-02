Ураган "Ида": число жертв возросло до 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В штате Алабама погибли два электрика, которые пытались отремонтировать линии электропередач, поврежденные ураганом "Ида". Об этом сообщает УНН по данным CBC News.
Детали
В штате Алабама во время ремонтных работ по восстановлению электросетей погибли двое сотрудников энергетической компании.
Сейчас количество зарегистрированных жертв, связанных с ураганом “Ида”, составляет 6 человек.
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям призвало жителей сохранять бдительность во время ремонта электричества.
Напомним
Из-за урагана “Ида”, который 29 августа обрушился на южное побережье США, без света остались миллионы людей.
В Новом Орлеане ввели комендантский час, потому что в большинстве регионов после стихийного бедствия нет электроэнергии.
Энергетические компании работают над восстановлением электроэнергии, но предупреждают, что в некоторых районах это может занять несколько недель. Местная власть призвала эвакуированных жителей пока отложить возвращение домой.