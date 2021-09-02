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Ураган "Ида": число жертв возросло до 6 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. В штате Алабама погибли два электрика, которые пытались отремонтировать линии электропередач, поврежденные ураганом "Ида". Об этом сообщает УНН по данным CBC News.

Детали

В штате Алабама во время ремонтных работ по восстановлению электросетей погибли двое сотрудников энергетической компании.

Сейчас количество зарегистрированных жертв, связанных с ураганом “Ида”, составляет 6 человек.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям призвало жителей сохранять бдительность во время ремонта электричества.

Напомним

Из-за урагана “Ида”, который 29 августа обрушился на южное побережье США, без света остались миллионы людей.

В Новом Орлеане ввели комендантский час, потому что в большинстве регионов после стихийного бедствия нет электроэнергии.

Энергетические компании работают над восстановлением электроэнергии, но предупреждают, что в некоторых районах это может занять несколько недель. Местная власть призвала эвакуированных жителей пока отложить возвращение домой.

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