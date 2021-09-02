Ураган "Іда": кількість жертв зросла до 6 людей

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У штаті Алабама під час ремонтних робіт із відновлення електромереж загинуло двоє працівників енергетичної компанії.

Наразі кількість зареєстрованих жертв, пов’язаних із ураганом “Іда”, становить 6 осіб.

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій закликало жителів зберігати пильність під час ремонту електрики.

Нагадаємо

Через ураган “Іда”, який 29 серпня обрушився на південне узбережжя США, без світла залишилися мільйони людей.

У Новому Орлеані запровадили комендантську годину, тому що у більшості регіонів після стихійного лиха немає електроенергії.

Енергетичні компанії працюють над відновленням електроенергії, але попереджають, що в деяких районах це може зайняти кілька тижнів. Місцева влада закликала евакуйованих жителів поки відкласти повернення додому.