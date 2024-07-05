Ураган "Берилл" обрушился на мексиканский полуостров Юкатан в пятницу недалеко от курортного города Тулум, сообщают американские синоптики, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Национальный центр ураганов США заявил, что ураган сопровождался максимальной продолжительной скоростью ветра 160 км/ч, что делает его ураганом 2-й категории, слабее, чем в начале недели, когда "Берилл" обрушился на острова в Карибском море.

Национальная водохозяйственная комиссия Мексики Conagua сообщила о такой же скорости ветра, но с еще более сильными порывами.

Ожидалось, что шторм принесет опасный морской нагон с Карибского моря и большие волны, добавили в NHC.

"Берилл" оставил после себя разрушительный след в Карибском бассейне и на побережье Венесуэлы, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.

Ураган "Берилл" пронесся над Ямайкой, унеся жизни 7 человек на юго-востоке Карибского бассейна

В Мексике в четверг были закрыты школы, которые готовились к удару урагана, а для местных жителей и туристов были созданы убежища.

В Канкуне, в двух часах езды от Тулума, люди на несколько дней запасаются едой и другими предметами первой необходимости, а в отелях забиты окна.

Прогнозируется, что шторм ослабнет по мере того, как он будет двигаться на северо-запад через полуостров Юкатан, но снова наберет силу, когда выйдет из Мексиканского залива, а затем обрушится на восточный штат Тамаулипас на границе с Техасом в США.