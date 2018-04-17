УПЦ КП: есть основания надеяться на положительное решение о автокефалии украинской церкви

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 29247 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 69240 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 90469 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 104339 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 126584 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 151397 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 115937 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 136925 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188749 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 288060 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
73%
Популярные новости

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 145582 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 54052 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 213787 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 44847 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 158162 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 158435 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 214135 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 430378 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 385742 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 470481 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 20712 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 20942 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 30444 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 45105 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 54289 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

УПЦ КП: есть основания надеяться на положительное решение о автокефалии украинской церкви

Киев • УНН

 • 13139 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украинская православная церковь Киевского патриархата единодушно поддерживает усилия о признании автокефалии Православной церкви в Украине Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об этом говорится в заявлении пресс-центра Киевской патриархии, передает УНН.

УПЦ КП: есть основания надеяться на положительное решение о автокефалии украинской церкви

"В Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата единодушно поддерживают все усилия, направленные на признание автокефалии Православной Церкви в Украине Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем и Константинопольской Матерью-Церковью, а также на преодоление существующего церковного разделения, утверждения единой Поместной Православной Церкви", - говорится в сообщении.

В Киевской патриархии сообщили, что на днях весь епископат Киевского Патриархата подписал обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине и аналогичную просьбу также подписал епископат Украинской Автокефальной Православной Церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент рассказал, когда ожидает предоставления автокефалии Православной церкви в Украине

"Мы выражаем надежду, что и среди епископата УПЦ Московского Патриархата есть ответственны иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем Православия в Украине и поддержат усилия относительно канонического признания Вселенским Патриархом украинской церковной независимости", - отметили в УПЦ КП.

Также в Киевской патриархии рассчитывают на поддержку Верховной Рады Украины, всего украинского общества, на понимание со стороны других религиозных организаций Украины.

"Насколько нам известно, сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительное решение Вселенского Патриарха. Однако очевидно, что противники не будут ждать, сложа руки, и будут принимать всех меры для того, чтобы не допустить провозглашения Томоса об автокефалии. Поэтому на данный момент мы не можем сообщить больше деталей процесса, который начался", - убеждены в УПЦ КП.

Напомним, Президент будет просить Вселенского патриарха о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.69
Bitcoin
$79,069.10
S&P 500
$5,108.15
Tesla
$237.06
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,984.24
Ethereum
$1,563.41