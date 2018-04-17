УПЦ КП: есть основания надеяться на положительное решение о автокефалии украинской церкви

"В Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата единодушно поддерживают все усилия, направленные на признание автокефалии Православной Церкви в Украине Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем и Константинопольской Матерью-Церковью, а также на преодоление существующего церковного разделения, утверждения единой Поместной Православной Церкви", - говорится в сообщении.

В Киевской патриархии сообщили, что на днях весь епископат Киевского Патриархата подписал обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине и аналогичную просьбу также подписал епископат Украинской Автокефальной Православной Церкви.

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"Мы выражаем надежду, что и среди епископата УПЦ Московского Патриархата есть ответственны иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем Православия в Украине и поддержат усилия относительно канонического признания Вселенским Патриархом украинской церковной независимости", - отметили в УПЦ КП.

Также в Киевской патриархии рассчитывают на поддержку Верховной Рады Украины, всего украинского общества, на понимание со стороны других религиозных организаций Украины.

"Насколько нам известно, сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительное решение Вселенского Патриарха. Однако очевидно, что противники не будут ждать, сложа руки, и будут принимать всех меры для того, чтобы не допустить провозглашения Томоса об автокефалии. Поэтому на данный момент мы не можем сообщить больше деталей процесса, который начался", - убеждены в УПЦ КП.

Напомним, Президент будет просить Вселенского патриарха о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.