УПЦ КП: є підстави сподіватися на позитивне рішення щодо автокефалії української церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українська православна церква Київського патріархату однодушно підтримує зусилля про визнання автокефалії Православної церкви в Україні Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про це йдеться у заяві прес-центру Київської патріархії, передає УНН.
“В Українській Православній Церкві Київського Патріархату однодушно підтримують всі зусилля, спрямовані на визнання автокефалії Православної Церкви в Україні Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм і Константинопольською Матір’ю-Церквою, а також на подолання існуючого церковного розділення, утвердження єдиної Помісної Православної Церкви”, — йдеться у повідомленні.
У Київській патріархії повідомили, що днями весь єпископат Київського Патріархату підписав звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням надати Томос про автокефалію Православної Церкви в Україні й аналогічне прохання також підписав єпископат Української Автокефальної Православної Церкви.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент розказав, коли очікує на надання автокефалії Православній церкві в Україні
“Ми висловлюємо сподівання, що і серед єпископату УПЦ Московського Патріархату є відповідальні ієрархи, які справді турбуються про майбутнє Православ’я в Україні та підтримають зусилля щодо канонічного визнання Вселенським Патріархом української церковної незалежності”, — наголосили у УПЦ КП.
Також у Київській патріархії розраховують на підтримку Верховної Ради України, всього українського суспільства, на розуміння з боку інших релігійних організацій України.
“Наскільки нам відомо, зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення Вселенського Патріарха. Однак очевидно, що супротивники не будуть чекати, склавши руки, та вживатимуть всіх засобів для того, щоби не допустити проголошення Томосу про автокефалію. Тому на даний момент ми не можемо повідомити більше деталей процесу, що розпочався”, — переконані в УПЦ КП.
Нагадаємо, Президент проситиме Вселенського патріарха про томос Української помісної автокефальної церкви.