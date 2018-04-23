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УПЦ КП считает, что коммюнике Вселенского Патриархата является "позитивным сигналом"

Киев • УНН

 • 10779 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата считает сам факт публикации коммюнике Вселенским Патриархатом за положительный сигнал изменений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП.

УПЦ КП считает, что коммюнике Вселенского Патриархата является "позитивным сигналом"

В Киевской Патриархии УПЦ отметили, что обнародованное коммюнике Синода “самим фактом своей публикации является весомым позитивным сигналом о существенных сдвигах и готовность Вселенского Патриархата довести начатое дело до логического позитивного завершения”.

“Указанное сообщение показывает, что все обращения — церковные (от украинских архиереев) и светские (от президента, которое поддержал парламент) были официально приняты к рассмотрению, что является формальным началом процедуры провозглашения Томоса”, — отметили в УПЦ КП.

В Патриархии напомнили, что официальные обращения по Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине передали от епископата УПЦ Киевского Патриархата и УАПЦ, а также от президента Украины.

“Синод показал, что будет информировать другие Поместные Церкви и координировать с ними свои усилия ... Однако это никоим образом не означает, что Вселенский Патриарх обязуется решать этот вопрос исключительно „на основе консенсуса“, то есть только с согласия РПЦ”, — уточнили в Патриархии.

Как сообщал УНН, близкий к Вселенскому патриархату источник сообщил РИА “Новости”, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

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