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УПЦ КП вважає, що комюніке Вселенського Патріархату є "позитивним сигналом"

Київ • УНН

 • 10779 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українська Православна Церква Київського Патріархату вважає сам факт публікації комюніке Вселенським Патріархатом за позитивний сигнал змін. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УПЦ КП.

УПЦ КП вважає, що комюніке Вселенського Патріархату є "позитивним сигналом"

У Київській Патріархії УПЦ зазначили, що оприлюднене комюніке Синоду “самим фактом своєї публікації є вагомим позитивним сигналом про істотні зрушення та готовність Вселенського Патріархату довести розпочату справу до логічного позитивного завершення”.

“Зазначене повідомлення засвідчує, що усі звернення — церковні (від українських архиєреїв) та світські (від президента, яке підтримав парламент) були офіційно прийняті до розгляду, що є формальним початком процедури проголошення Томосу”, — зазначили в УПЦ КП.

У Патріархії нагадали, що офіційні звернення щодо Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні передали від єпископатів УПЦ Київського Патріархату та УАПЦ, а також від президента України.

“Синод засвідчив, що буде інформувати інші Помісні Церкви та координувати з ними свої зусилля... Однак це жодним чином не означає, що Вселенський Патріарх зобов’язується вирішувати це питання виключно „на основі консенсусу“, тобто лише за згодою РПЦ”, — уточнили у Патріархії.

Як повідомляв УНН, близьке до Вселенського патріархату джерело повідомило РІА “Новости”, що оскільки питання буде обговорюватися за участю Російської церкви, а рішення вимагає одностайності церков, автокефалії Україна не отримає.

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