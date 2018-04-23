УПЦ КП вважає, що комюніке Вселенського Патріархату є "позитивним сигналом"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українська Православна Церква Київського Патріархату вважає сам факт публікації комюніке Вселенським Патріархатом за позитивний сигнал змін. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УПЦ КП.
У Київській Патріархії УПЦ зазначили, що оприлюднене комюніке Синоду “самим фактом своєї публікації є вагомим позитивним сигналом про істотні зрушення та готовність Вселенського Патріархату довести розпочату справу до логічного позитивного завершення”.
“Зазначене повідомлення засвідчує, що усі звернення — церковні (від українських архиєреїв) та світські (від президента, яке підтримав парламент) були офіційно прийняті до розгляду, що є формальним початком процедури проголошення Томосу”, — зазначили в УПЦ КП.
У Патріархії нагадали, що офіційні звернення щодо Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні передали від єпископатів УПЦ Київського Патріархату та УАПЦ, а також від президента України.
“Синод засвідчив, що буде інформувати інші Помісні Церкви та координувати з ними свої зусилля... Однак це жодним чином не означає, що Вселенський Патріарх зобов’язується вирішувати це питання виключно „на основі консенсусу“, тобто лише за згодою РПЦ”, — уточнили у Патріархії.
Як повідомляв УНН, близьке до Вселенського патріархату джерело повідомило РІА “Новости”, що оскільки питання буде обговорюватися за участю Російської церкви, а рішення вимагає одностайності церков, автокефалії Україна не отримає.